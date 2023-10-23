Арум о бое Усик — Фьюри: Нет распределения гонорара

181 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22abd3195dc2a249feb1fef1d866ebb193.jpg" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Боб Арум

Источник – Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладатель титула WBC Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) не беспокоятся о гонораре. боя.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

«Нет никакого распределения гонорара. Принц Турки вел переговоры о гонораре для обоих боксеров, они были удовлетворены предложенными суммами. Александр и Тайсон не смотрят, сколько заработает соперник, потому что для них это не имеет значения», — сказал Арум.

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