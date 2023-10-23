Бокс
Джошуа: В апреле подраюсь с Уайлдером
Британский боксер рассказал о своем будущем Сегодня 12:19 150 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа
Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа намерен провести бой с Деонтеем Уайлдером.
Об этом британец рассказал порталу Sky Sports.
«Честно говоря , я здесь ради фанатов, и я знаю, чего они хотят, и моя работа – дать им это.Я на 100 процентов выполню свою часть сделки, мяч на стороне команды Фюри.
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Нужно делать шаг за шагом.В декабре я хочу вернуться, а, возможно, в апреле сразюсь с Вайлдером. Мне нужно одержать победу. После этого можно говорить о великом будущем», — сказал Джошуа.
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