Промоутер раскрыл детали организации боя Усик – Фьюри

192 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2228ee33a9d514e5514147869d831c46d2.jpg" />

Источник — Чемпион.

Повелитель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри проведет объединительный бой с чемпионом по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком 23 декабря, если не получит повреждений в поединке с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Об этом заявил промоутер Боб Арум.

«Конечно, что все зависит от боя Фюри с Фрэнсисом. Если Тайсон получит рассечение. Что произойдет, если он ранит руку? все рука Божья.Предположим, что Фюри пройдет Нганну без повреждений, то бой с Усиком произойдет раньше, чем позже.

Арум о бое Фьюри: Нет никакого распределения гонорара

Не знаю, обязательно ли это произойдет 23 декабря, Тайсон должен позаботиться о делах 28 октября, когда он сразится с Нганну. мы переключимся на бой за абсолюта в сверхтяжелом весе», — сказал Арум.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!