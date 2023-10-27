Фьюри: Нганну может нокаутировать кого угодно

Фьюри прокомментировал бой против Нганну 357 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — boxingscene.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри (33-0-1, 24 КО) опасается своего соперника — эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

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Об этом рассказал сам британский боксер

«Честно говоря, я не обращал особого внимания на то, что кто-то делает на видео, которое он выкладывает… Потому что я знаю, что не делаю того, что могу сделать на видео… А зачем? Зачем мне делать что-то на видео, чтобы кто-то мог это посмотреть и выучить? Я бы никогда не стал смотреть тренировочное видео и думать: «О, вот так он и будет делать.» Как говорил Майк Тайсон, у каждого есть определенный план, пока ему не дадут по морде, так что посмотрим. span>

Фроч: Майк< /span> Тайсон имел бы больше шансов в бою с Ф’юри, чем Нганну< Я просто думаю, что Нганну большой, опасный парень, который может нокаутировать кого угодно любой рукой. Я отношусь к нему со всей серьезностью. Когда выйду на ринг, я буду сконцентрирован на сто процентов и буду делать то, что умею лучше всего", - сказал Фюри.