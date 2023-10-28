Бой Далакян – Акуи был перенесен на неопределенный срок

Поединок должен был состояться 15 ноября в Токио 95 #Артем Далакян

Источник — Чемпион.

Бой чемпиона WBA в самом легком весе Артема Далакяна (22-0, 15 КО) против претендента Сеиго Акуи (18-2-1, 11 КО) перенесен на неопределенный срок.

О это сообщает Федерация бокса Украины.

Поединок должен был состояться 15 ноября в Токио в рамках шоу, где в главном событии чемпион WBA в более легком весе Такума Инуэ (18-1, 4 KO) должен был сразиться с Джервином Анкахасом (34 -3-2, 23 КО).

Накануне промоутерская компания Teiken Promotion сообщила о травме Иннуэ, поэтому вечер бокса был перенесен.

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