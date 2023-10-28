0 Фото: Getty Images Александр Усик, #Тайсон Фьюри Источник — Чемпион. Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) начал тренировочный лагерь в Европе для подготовки к бою с чемпионом WBC Тайсоном Фюри (33-0-1 , […]" /> 0 Фото: Getty Images Александр Усик, #Тайсон Фьюри Источник — Чемпион. Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) начал тренировочный лагерь в Европе для подготовки к бою с чемпионом WBC Тайсоном Фюри (33-0-1 , […]"> Красюк: Мы организовали для Усика тренировочный лагерь в Европе
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Бокс

Красюк: Мы организовали для Усика тренировочный лагерь в Европе

Промоутер Усика рассказал о подготовке к бою с Фюри Сегодня 11:34 302 < span class="listing__itm__comments">0 Фото: Getty Images Александр Усик, #Тайсон Фьюри Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) начал тренировочный лагерь в Европе для подготовки к бою с чемпионом WBC Тайсоном Фюри (33-0-1 , 24 KO).

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Мы организовали для Усика тренировочный лагерь в Европе. Александр прилетит сюда из Испании. Я что, сказал это вслух?Я раскрыл тайну.Так мы организовали тренировочный лагерь, Усик там будет тренироваться, готовиться.

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Я могу лишь пожелать удачи Тайсону. Мы будем молиться за него, чтобы он остался здоров после следующего боя», — сказал Красюк.

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Источник: champion.com.ua

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