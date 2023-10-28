Бокс
Пакьяо: Фьюри победит Нганну
Мэнни Пак'яо прокомментировал бой Фьюри — Нганну Сегодня 22:38 89 < span class="listing__itm__comments">0 #Тайсон Фьюри, #Франси , #Мэнни Пакьяо
Источник — Чемпион.
Чемпиона WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 КО) является фаворитом в бою против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Об этом рассказал бывший чемпион мира Мэнни Пак (62-8-2, 39 KO).
«Тайсон Фьюри победит. Я уверен в этом. У Нганну есть шансы, ведь он сильный. Но если бой будет продолжаться долго, то думаю, что Фьюри победит», — сказал Пак'яо.
Напомним, Фюри перевесил Нганну на церемонии взвешивания.