Усик — великолепный боксер, но Фьюри лучше – промоутер британца

Промоутер Фрэнк Уоррен считает, что его клиент Тайсон Фьюри одолеет украинца Александра Усика.

По его словам, Фьюри является сильнейшим боксером. «Усик – хороший, смелый и сильный боксер, но Тайсон – лучший супертяж поколения. Мы знаем слабые стороны Усика. В первую очередь, это удары по корпусу. Мы воспринимаем Усика очень серьезно, но он выйдет в ринг с лучшим боксером поколения, вот и все», – цитирует Уоррена Boxing Scene.Напомним, бой Усик – Фьюри должен состояться 23 декабря, но официально еще не подтвержден.