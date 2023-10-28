Усик встретился с рэпером Эминемом

Украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 КО) прибыл на бой между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) и бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

На гала-ужине наш боксер встретился с легендарным американским рэпером Эминемом, который также приехал посмотреть шоу в Саудовской Аравии.

Напомним, 28 октября в Саудовской Аравии пройдет 10-раундовый бой Фьюри против экс-чемпиона UFC Франсиса Нганну (17-3). Схватка пройдет по правилам профессионального бокса с тремя судьями.