Усик: Я готов боксировать 23 декабря с кем-либо, но это должен быть Фьюри

Усик рассказал о готовности к бою с Ф'юри 477 Фото: Getty Images #Александр Фьюри, #Франсис Нганну

Источник- Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) готов провести бой 23 декабря.

Об этом он рассказал накануне поединка Тайсон Ф' юри — Фрэнсис Нганну.

«Я готов. Неделя отдыха после поединка с Дюбуа, я побывал со своими детьми, потом я поехал домой в Киев, побыл там с женой. И уже через 7 дней после поединка я начал снова тренировки.

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Сейчас я полностью в тренировках, полностью в лагере. Я его прервал, потому что мы приехали сюда. Я готов боксировать 23 декабря с кем-либо, но это должен быть Тайсон Фюри», — сказал Усик.