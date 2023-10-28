Усик – к Фьюри: Ты будешь боксировать со мной и ты будешь избит

Усик обратился к Тайсону Фюрре 207 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

«article__source»> Источник – Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) обратился к обладателю титула WBC Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 КО). Об этом сообщает Boxing King Media

«Тайсон Фюри много говорит. Тайсон Фюри пытается залезть мне в голову. Но я у него в голове. Тайсон, я у тебя в голове, я это знаю.Я знаю, что ты боишься, я знаю, что ты не хочешь боксировать со мной 23 декабря.Но ты будешь боксировать, и ты будешь бит.У меня есть путь, по которому я иду. мне нечего терять.

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Я знаю, что у меня есть возможность вторично боксировать за абсолюта, и я очень благодарен Господу Богу за то, что он дает мне такой шанс.Мне ничего терять, абсолютно ничего.Я могу стать чемпионом еще раз в крузервейте, в хевивейте.Ему есть многое терять. , потому что он назвал себя королем. Но король с голой жопой. Извиняюсь», — сказал Усик.

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