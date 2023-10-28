Усик: В Украине мы говорим, что большой шкаф громко падает

Украинец выложил видео с Тайсоном Фюри 146 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри =»article__source»> Источник — Чемпион.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) готов к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом украинец написал в инстаграмме.

«В Украине мы говорим, что большой шкаф громко падает, и я думаю, что это прекрасно», — написал Усик.< /p>

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