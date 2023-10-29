Атлас: Сейчас у Усика есть лучший шанс избить Фьюри

Известный тренер и аналитик бокса – о последнем бое Фьюри 184 #Александр Усик, #Тайсон #Тедди Атлас Источник — Boxing King Media.

После нокдауна Тайсон Фюри понял, что бой с Франсисом Нганну является не выставочным.

Об этом заявил известный тренер и аналитик бокса Тедди Атлас.

< "Я всегда всем говорил, что не стоит списывать со счетов Франсиса, он достаточно атлетический и профессиональный боец. Я удивился, когда Фюри побывал в нокдауне, тогда он наверняка почувствовал, что это настоящий бой, а не выставочный."

Этот поединок действительно ставит под угрозу бой Усика и Фюри, однако он точно изменил мнение людей, сейчас Усик имеет лучший шанс избить Фюри, чем люди думали ранее», — сказал Атлас.

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Напомним, 28 октября в Саудовской Аравии Тайсон Фьюри провел 10-раундовый поединок с эксчемпионом UFC Франсисом Нганну и одержал победу раздельным решением судей.