Бокс
Фьюри – Нганну: обзор боя
единик прошел всю дистанцию в 10 раундов Сегодня 08:58 1076 0 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник: champion.com.ua
единик прошел всю дистанцию в 10 раундов Сегодня 08:58 1076 0 #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
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