Фьюри победил Нганну раздельным решением судей

Один судья отдал победу Нганну 637 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).

Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.

Нганну удалось отправить Фьюри в нокдаун в 3 раунде.

AND STILL.#FuryNgannou | #BattleOfTheBaddest pic.twitter.com/KPktCJXwBc — Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2023

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