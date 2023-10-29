Следить

Бокс

Фьюри победил Нганну раздельным решением судей

Один судья отдал победу Нганну Сегодня 08:23 637 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник – Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).

Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.

Нганну удалось отправить Фьюри в нокдаун в 3 раунде.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии
aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс