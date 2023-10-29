Бокс
Фьюри победил Нганну раздельным решением судей
Один судья отдал победу Нганну Сегодня 08:23 637 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник – Чемпион.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).
Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.
Нганну удалось отправить Фьюри в нокдаун в 3 раунде.
AND STILL.#FuryNgannou | #BattleOfTheBaddest pic.twitter.com/KPktCJXwBc
— Top Rank Boxing (@trboxing) October 28, 2023
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