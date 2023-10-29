Гирн: Забудьте об Усике – Фьюри, это мертвый бой

Промоутер Джошуа рассказал о возможном бое Усик — Ф'юри 425 < span class="listing__itm__comments">0 #Александр Усик, #Тайсон Ф'

Источник – Metro.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) против обладателя титула WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО) никого не интересует .

Об этом заявил промоутер Энтони Джошуа Эдди Гирн.

«Дайте Джошуа выйти и завершить карьеру Фьюри. Нганну заслужил большой поединок. Или дайте Энтони выйти и нокаутировать Фрэнсиса за 3 раунда.Не проблема.Забудьте об Усике — Фюри, это мертвый бой.Он вообще никого не интересует.Фюри побывал. в нокдауне в поединке против Нганну

«Я уже вам говорил, что люди будут смеяться надо мной, но — Джошуа победит Фюри каждый день и еще дважды в воскресенье. Нокаутирует за 6 раундов. А мы рискуем не получить этот поединок. Отбросьте все и дайте провести бой Джошуа против Фюри прямо сейчас. Я вам говорю — Энтони легко преодолеет его досрочно и отправит на пенсию», — сказал Гирн.

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