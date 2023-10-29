0 #Тайсон Фьюри, #Франси Источник – Чемпион. Победа чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну — несправедлива. Об этом заявил бывший игрок сборной Англии по футболу Гарри Линекер.< /p> «Мы только что видели ограбление», — написал Линекер. ✅ […]" /> 0 #Тайсон Фьюри, #Франси Источник – Чемпион. Победа чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну — несправедлива. Об этом заявил бывший игрок сборной Англии по футболу Гарри Линекер.< /p> «Мы только что видели ограбление», — написал Линекер. ✅ […]"> Линекер - о победе Фьюри над Нганну: Мы только что видели ограбление
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Бокс

Линекер — о победе Фьюри над Нганну: Мы только что видели ограбление

Легенда сборной Англии прокомментировал результат боя Ф'юри — Нганну Сегодня 15:02 192 < span class="listing__itm__comments">0 #Тайсон Фьюри, #Франси

Источник – Чемпион.

Победа чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну — несправедлива.

Об этом заявил бывший игрок сборной Англии по футболу Гарри Линекер.< /p>

«Мы только что видели ограбление», — написал Линекер.

  Фьюри побывал в нокдауне в поединке против Нганну

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Источник: champion.com.ua

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