Бокс
Линекер — о победе Фьюри над Нганну: Мы только что видели ограбление
Легенда сборной Англии прокомментировал результат боя Ф'юри — Нганну Сегодня 15:02 192 < span class="listing__itm__comments">0 #Тайсон Фьюри, #Франси
Источник – Чемпион.
Победа чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну — несправедлива.
Об этом заявил бывший игрок сборной Англии по футболу Гарри Линекер.< /p>
«Мы только что видели ограбление», — написал Линекер.
— Gary Lineker (@GaryLineker) October 28, 2023
Фьюри побывал в нокдауне в поединке против Нганну
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