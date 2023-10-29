Линекер — о победе Фьюри над Нганну: Мы только что видели ограбление

Легенда сборной Англии прокомментировал результат боя Ф'юри — Нганну 192 < span class="listing__itm__comments">0 #Тайсон Фьюри, #Франси

Источник – Чемпион.

Победа чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри над Фрэнсисом Нганну — несправедлива.

Об этом заявил бывший игрок сборной Англии по футболу Гарри Линекер.< /p>

«Мы только что видели ограбление», — написал Линекер.

— Gary Lineker (@GaryLineker) October 28, 2023

Фьюри побывал в нокдауне в поединке против Нганну

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