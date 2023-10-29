Уайлдер удивил прогнозом на бой Фьюри — Нганну

Деонтей Уайлдер прокомментировал бой Фьюри — Нганну 495 #Тайсон Фьюри, #Франсидер Нганну, #Франсис Нганну

Источник – tribuna.com.

Эксчемпион UFC Фрэнсис Нганну может победить нокаутом обладателя титула WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом рассказал бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО)

«Я не знаю, как все сложится, но это будет зависеть от того, как он (Нганну – прим.) чувствует себя и как тренировался.< /p>

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Конечно, я буду болеть за Нганну .Поддерживаю своего африканского брата.

Предпочитаю победу Фрэнсиса нокаутом. Вперед, Нганну!», — сказал Уайлдер.