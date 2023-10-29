Уоррен: Бой Усик — Фьюри состоится в начале следующего года

391 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/225bc8be2746de0dd1eb2290d259812071.jpg" /> Фото: Getty Images #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Бой между обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО) может состояться в начале следующего года.

Об этом рассказал промоутер Фрэнк Уоррен.

«Сейчас имеем несколько вещей, которые зависят от желаний Тайсона. Усик вышел в ринг, контракт на бой подписан , мы собирались провести его 23 декабря — но сомневаюсь, что он состоится в этот день, поскольку Тайсон не может отправиться в лагерь после столь тяжелого боя, он получит неделю отдыха.

Усик: У нас есть контракт на бой с Фьюри

А до декабря осталось 8 недель, Фюри нужно немного времени, чтобы привести свое тело в форму и дать ему возможность восстановиться, прежде чем он вернется в лагерь. Поэтому поединок будет в следующем году, в начале следующего года. Серия мероприятий Riyadh Season в Саудовской Аравии завершится 2 марта. Так что бой могут провести и в марте», — сказал Уоррен.

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