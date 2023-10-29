Усик не согласился с решением судей в бою Фьюри с Нганну

Украинец не сомневается в победе Тайсона 107 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Счет поединка Тайсона Фюри (34-0-1, 24 KO) и Фрэнсиса Нганну (0-1) должен был быть 7:3 в пользу Тайсона.

Об этом заявил украинский боксер Александр Усик (21-0, 14 KO) в интервью Boxing King Media.

«Я насчитал 7:3 в пользу Фюри. Это с учетом нокдауна», — сказал он. Усик.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.