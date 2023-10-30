Фьюри: Бой с Усиком состоится тогда, когда состоится

Тайсон Фьюри прокомментировал бой против Александра Усика 460 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри < "article__source"> Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фюри готов сразиться с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

Об этом рассказал сам британский боксер.

«Я ничего не знаю. Когда организаторы все выяснят, тогда мы и проведем следующий бой. У меня нет никаких рассечений, посмотрите на меня. Разве вы видите что-то? У меня есть небольшая царапина на лбу, но сечок нет.

Организаторы разберутся с этим тогда, когда разберутся.А пока мне это неинтересно.Я раньше уже говорил, чтобы после боя с Нганну меня не беспокоили по поводу бокса.

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Я поеду домой, отдохну, проведу время с детьми Меня не было 12 недель.У меня есть новорожденный ребенок, который я видел трижды, а ему уже 6 недель.

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Далее я подраюсь с Усиком, ведь мы подписали контракт. Это сражение произойдет тогда, когда состоится – вот и все», — сказал Фюри.