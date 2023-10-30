Бокс
Фьюри: Нганну дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет
Вчера 10:33 700 0< img Источник: The Athletic.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) был удивлен уровнем Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).
Об этом британец рассказал < strong>после боя.
«Этого точно не было в сценарии. Фрэнсис отличный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неудобный мужик и имеет хороший удар, очень уважаю его Он был очень неудобен, не выходил вперед и ждал, пока я выкину удар. >
Он дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет. Он поймал мой затылок, когда был нокдаун. Я встал и вернулся к своему боксу. Не знаю, насколько это был близкий поединок. Я одержал победу», — сказал Фюри.
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