Фьюри: Нганну дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет

700 < img Источник: The Athletic.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) был удивлен уровнем Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Об этом британец рассказал < strong>после боя.

«Этого точно не было в сценарии. Фрэнсис отличный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неудобный мужик и имеет хороший удар, очень уважаю его Он был очень неудобен, не выходил вперед и ждал, пока я выкину удар. >

Он дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет. Он поймал мой затылок, когда был нокдаун. Я встал и вернулся к своему боксу. Не знаю, насколько это был близкий поединок. Я одержал победу», — сказал Фюри.

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