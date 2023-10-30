Фьюри — Нганну: LIVE-трансляция — смотреть онлайн

25956 #Тайсон Фьюри

Источник — Чемпион.

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) проведет бой против эксчемпиона UFC из Камеруна Франсиса Нганну (дебют).

Смотрите онлайн прямую трансляцию боя на нашем сайте. Начало боксерского вечера в 20:00 по киевскому времени. Главное сражение начнется после полуночи.

Прямая трансляция

Нганну — бывший чемпион мира UFC в тяжелой категории. Провел 20 поединков, 17 из которых выиграл.

Тайсон Фьюри 23 декабря 2023 года проведет объединительное сражение за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе против Александра Усика. На кону будут стоять 4 самых престижных пояса профессионального бокса — WBC (Фьюри), IBF, WBA и WBO (Усик).