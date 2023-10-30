Холифилд: Фьюри сделал достаточно для победы над Нганну

Фрэнсис приятно удивил Эвандера 243

– fightnews.info.

Британский боксер Тайсон Фюри (34-0-1, 24 KO) перебоксировал Фрэнсиса Нганну (0-1).

Об этом заявил бывший абсолютный чемпион Эвандер Холифилд.

«Так был очень хороший бой. На самом деле я не думал, что Нганну будет настолько хорошим. Этот парень оказался гораздо лучше, чем я считал. Нганну хорошо попал Фьюри в висок. Это был интересный, очень классный поединок.

Фьюри сделал достаточно для победы.Он все равно перебоксировал Нганну, но я не думал, что Фрэнсис может быть так хорош.Он выступил гораздо лучше, чем я ожидал.Нганну действительно провел очень хороший бой. Я никогда не мог подумать, что он так хорошо отбоксирует. И имеет хороший джеб. Он хорошо джебил левой рукой, а потом поменял стойку и все равно классно работал джебом», — сказал Холифилд.

< Напомним чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей – 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну – 95-94.