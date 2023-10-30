Льюис объяснил победу Фьюри в бою с Нганну

Леннокс Льюис прокомментировал бой Фьюри — Нганну 260 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Файс #Леннокс Льюис

Источник — sport.ua.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) перебоксировал эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Об этом рассказал бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис.

«Итак, давайте поговорим о прошедшей ночь. Я думаю, что и Фьюри, и Нганну удивили всех, но по двум разным причинам. Фьюри не был похож на того, кто был в трилогии против Уайлдера.Нганну же превзошел ожидания многих.По сути, Нганну выиграл вечер.Фьюри выиграл бой.

Я считаю, что Фьюри выиграл бой, но, опять же, я придерживаюсь мнения, что у чемпиона нужно отбирать титул.Помимо нокдауна Нганну весь бой только и делал, что контратаковал.Считайте меня старомодным, но, по моему мнению, этого недостаточно, если не нокаутировать его.

< При этом Фьюри выглядел неубедительно и весь вечер не попадал ударами в корпус, как король бокса, ты не можешь позволить ММА-шнику прийти в твой дом и провести хороший бой против тебя в его первом боксерском поединке. . Но было не так!", – заявил Льюис.