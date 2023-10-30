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Льюис объяснил победу Фьюри в бою с Нганну
Леннокс Льюис прокомментировал бой Фьюри — Нганну Сегодня 11:44 260 0 Фото — gettyimages #Тайсон Фьюри, #Файс #Леннокс Льюис
Источник — sport.ua.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) перебоксировал эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).
Об этом рассказал бывший абсолютный чемпион мира в хевивейте Леннокс Льюис.
«Итак, давайте поговорим о прошедшей ночь. Я думаю, что и Фьюри, и Нганну удивили всех, но по двум разным причинам. Фьюри не был похож на того, кто был в трилогии против Уайлдера.Нганну же превзошел ожидания многих.По сути, Нганну выиграл вечер.Фьюри выиграл бой.
Я считаю, что Фьюри выиграл бой, но, опять же, я придерживаюсь мнения, что у чемпиона нужно отбирать титул.Помимо нокдауна Нганну весь бой только и делал, что контратаковал.Считайте меня старомодным, но, по моему мнению, этого недостаточно, если не нокаутировать его.
< При этом Фьюри выглядел неубедительно и весь вечер не попадал ударами в корпус, как король бокса, ты не можешь позволить ММА-шнику прийти в твой дом и провести хороший бой против тебя в его первом боксерском поединке. . Но было не так!", – заявил Льюис.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94. /p>