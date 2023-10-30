Нганну: Я выиграл бой с Фьюри

Фрэнсис Нганну объяснил, почему его осудили в бою с Фюри 301 Фото — gettyimages #Тай Юри, #Франсис Нганну

Источник — badlefthobadlefthook.com.

Эксчемпион UFC Фрэнсис Нганну выиграл бой против чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом рассказал сам камерунский боец .

«Я уверен, что выиграл этот бой. Я не был удивлен произошедшим. Я знал, что это произойдет.

Слушайте, я учусь этой игре. Я только что перешел из другого вида спорта сюда, а здесь есть структура, устоявшийся бизнес, и ты просто приходишь, чтобы раскачать его.Представьте себе, если бы я вышел оттуда с победой в первом же бою.Как бы это выглядело для них? я знал, что этого не произойдет.Но я считаю, что это позор для бокса.Судьи или кто бы то ни был, они должны быть наказаны.

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Я хочу понять, почему эти судьи так судили. Для меня, честно говоря, это решение не столь важно, но я думаю, что такие решения портят карьеру многим людям, эта победа могла стать победой, от которой зависела моя карьера. Я вышел на ринг, я рвался к победе, я делал свою работу, но этого не произошло», — сказал Нганну.