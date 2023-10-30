Бокс
Нганну нанес больше точных силовых ударов, чем Фьюри.
Фьюри одержал победу раздельным решением судей Вчера 11:41 603 0 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну < Источник - Чемпион.
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) нанес больше точных ударов за бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).
71 удар Фьюри из 223 выброшенных были точными (31,8%).
У Нганну меньше — 59 из 231 (25,5%). Фрэнсис больше попадал силовыми — 37 против 32.
Фюри одержал победу раздельным решением судей.
— CompuBox (@CompuBox) October 28, 2023
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