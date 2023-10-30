Нганну нанес больше точных силовых ударов, чем Фьюри.

Фьюри одержал победу раздельным решением судей 603 Фото: Getty Images #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну < Источник - Чемпион.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) нанес больше точных ударов за бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

71 удар Фьюри из 223 выброшенных были точными (31,8%).

У Нганну меньше — 59 из 231 (25,5%). Фрэнсис больше попадал силовыми — 37 против 32.

Фюри одержал победу раздельным решением судей.

— CompuBox (@CompuBox) October 28, 2023

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