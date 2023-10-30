Президент WBC: Нганну заслуживает включения в рейтинг

69 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22234f9d85ffff951384476eec6d6db129.jpg" /> Фото: Getty Images

Бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1, 0 КО) включение рейтинг WBC в супертяжелом весе.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман

«То, что я лично наблюдал в бою Нганну против Фьюри — это солидный боксер, который заслуживает включения рейтинг WBC. Я дам такие рекомендации рейтинговому комитету», — сказал Сулейман.

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