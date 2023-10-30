Усик: У нас есть контракт на бой с Фьюри

Усик прокомментировал бой с Ф'юри в декабре 515 #Александр Усик, #Тайсон Ф' Источник — Sport.ua.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) готов к бою против обладателя титула WBC Тайсона Фюри (33-0-1, 24 КО).

Об этом украинский чемпион заявил после победы Фьюри над Нганну.

«У нас будет невероятное сражение. Мы оба хотим этого поединка. Это будет большой бой Я думаю, что Фьюри играл со своим соперником.

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Не думаю, что в декабре для меня будет легкое сражение.Я буду тренироваться на 200 процентов.Но это бокс.Главное, что я выйду на ринг готовым к бою.Я буду готов на 23 декабря. имеем контракт», — заявил Усик.

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