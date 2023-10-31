Чжилей: Фьюри больше не сможет кого-то победить

Временный чемпион мира считает, что цыганский король себя исчерпал 160 #Александр Усик, #Тайсон Фьюри

Источник — Boxing Social.

Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) в бою против Фрэнсиса Нганну (0-1) слабо выступил и себя уже исчерпал.

Об этом заявил временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей (25-1-1, 21 КО).

«Исходя из состоявшегося на выходных поединка, я не думаю, что Тайсон Фьюри сможет кого-то победить. Безусловно это не Усик, не я, не Джошуа», — заявил Чжилей.

Раньше Красюк назвал условие, при котором бой Усик — Фьюри перенесут.

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