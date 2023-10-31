Фьюри ответил на обращение Усика

Тайсон Ф'юри готов к бою против Александра Усика 613 Фото — gettyimages #Александр Усик Источник

Источник — Чемпион.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на видеообращение обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Об этом он рассказал в Instagram.

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Фьюри подтвердил, что выйдет на ринг с Усиком, но дату не назвал.