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Бокс

Фьюри ответил на обращение Усика

Тайсон Ф'юри готов к бою против Александра Усика Сегодня 11:27 613 0 Фото — gettyimages #Александр Усик Источник

Источник — Чемпион.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на видеообращение обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

Об этом он рассказал в Instagram.

Важно: «Эй, скряга!» — Усик записал дерзкое обращение к Фьюри

Фьюри подтвердил, что выйдет на ринг с Усиком, но дату не назвал.

«Ты будешь следующим», — написал Фьюри. /p>

Источник: champion.com.ua

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