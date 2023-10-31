Бокс
Фьюри ответил на обращение Усика
Тайсон Ф'юри готов к бою против Александра Усика Сегодня 11:27 613 0 Фото — gettyimages #Александр Усик Источник
Источник — Чемпион.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри отреагировал на видеообращение обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.
Об этом он рассказал в Instagram.
Важно: «Эй, скряга!» — Усик записал дерзкое обращение к Фьюри
Фьюри подтвердил, что выйдет на ринг с Усиком, но дату не назвал.
«Ты будешь следующим», — написал Фьюри. /p>Источник: champion.com.ua