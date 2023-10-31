Гирн: Ценность боя Усик – Фьюри резко упала

Эдди Гирн прокомментировал бой за звание абсолютного чемпиона мира 501 Фото — gettyimages #Эдди Гирн, #Олекс Фьюри Источник — boxingscene.com.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира между чемпионом WBO/WBA/IBF/IBO Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри все еще актуален, но потерял значительную часть своей коммерческой привлекательности.

< Об этом рассказал промоутер Эдди Гирн.

«Сейчас наблюдается интересная динамика. Я раньше сказал, что бой Усик – Фюри мертв, это была внезапная реакция после боя с Нганну. Очевидно, поединок не умер.Это все еще велика битва.Но ценность этого боя резко упала.Потому что на самом деле вы хотите увидеть, как он встретится с Фрэнсисом Нганну. У Нганну появилось много возможностей.Фрэнсис сейчас одна из самых ценных боксеров в мире. Он может вернуться в мир ММА и провести масштабный бой. Теперь у него громкое имя. Удачи ему», — отметил Гирн.

Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.