Гирн хочет организовать бой Джошуа – Нганну в Африке

Эдди Гирн рассказал о желании провести бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну в Африке. 186 Фото — gettyimages #Ед #Энтони Джошуа, #Франсис Нганну

Источник — tribuna.com.

Эксчемпион мира Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) может подраться против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гирн.

«Сейчас Нганну нужно или провести реванш с Фюри, или поединок с Джошуа. Если бой Усик — Фюри состоится, а я верю в это, то соответственно Нганну должен сражаться из Джошуа, а затем победители этих поединков проведут очный бой. >

Джошуа против Нганну — грандиозный поединок.Два гиганта в ринге — кто знает, что произойдет?Даже не могу поверить, что обсуждаем такую ​​возможность.Уважение Фрэнсиса — он вытащил Тайсона из зоны комфорта.

Нганну может заработать только в боксе, у ММА нет смысла возвращаться. Бой с Джошуа принесет ему гораздо больший гонорар, чем Фюри», — сказал Гирн.