Бокс
Гирн хочет организовать бой Джошуа – Нганну в Африке
Эдди Гирн рассказал о желании провести бой Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну в Африке. Сегодня 13:52 186 0 Фото — gettyimages #Ед #Энтони Джошуа, #Франсис Нганну
Источник — tribuna.com.
Эксчемпион мира Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) может подраться против бывшего чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).
Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гирн.
«Сейчас Нганну нужно или провести реванш с Фюри, или поединок с Джошуа. Если бой Усик — Фюри состоится, а я верю в это, то соответственно Нганну должен сражаться из Джошуа, а затем победители этих поединков проведут очный бой. >
Джошуа против Нганну — грандиозный поединок.Два гиганта в ринге — кто знает, что произойдет?Даже не могу поверить, что обсуждаем такую возможность.Уважение Фрэнсиса — он вытащил Тайсона из зоны комфорта.
Нганну может заработать только в боксе, у ММА нет смысла возвращаться. Бой с Джошуа принесет ему гораздо больший гонорар, чем Фюри», — сказал Гирн.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.