Красюк назвал условие, при котором бой Усик – Фьюри перенесут

Красюк прокомментировал бой Усик — Ф'юри 293 Фото — Getty Images #Александр Красюк, # #Тайсон Фьюри

Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО) могут перенести только в случае травмы британского боксера после поединка с Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.

«Усик хочет драться 23 декабря. организовали тренировочный лагерь в Испании, Александр сосредоточен на установленной дате. Актуально: /p> Мы не давали своего согласия на перенос боя, но если Тайсон действительно травмирован, то, что мы сможем сделать? Мы не хотим победить субботнюю версию Фьюри. Это не принесет никакой пользы, никаких кредитов», — рассказал Красюк.

Важно: Усик: У нас есть контракт на бой с Фьюри

>