Бокс
Красюк назвал условие, при котором бой Усик – Фьюри перенесут
Красюк прокомментировал бой Усик — Ф'юри Сегодня 09:40 293 0 Фото — Getty Images #Александр Красюк, # #Тайсон Фьюри
Бой между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) и обладателем титула WBC Тайсоном Фюри (33-0-1, 24 КО) могут перенести только в случае травмы британского боксера после поединка с Фрэнсисом Нганну.
Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.
«Усик хочет драться 23 декабря. организовали тренировочный лагерь в Испании, Александр сосредоточен на установленной дате.
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Мы не давали своего согласия на перенос боя, но если Тайсон действительно травмирован, то, что мы сможем сделать? Мы не хотим победить субботнюю версию Фьюри. Это не принесет никакой пользы, никаких кредитов», — рассказал Красюк.
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