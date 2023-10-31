Юбэнк-младший назвал фаворита боя Усик — Фьюри

Крис Юбэнк прокомментировал бой Усик — Фьюри 164 Фото — gettyimages #Александр Усик, #Тайсон Источник — boxingscene.com.

Властелин титулов WBA, WBO и IBF Александр Усик(21-0, 14 KO) будет фаворитом в бою с чемпионом WBC Тайсоном Ф’ 1, 24 КО) после невнятного выступления британца в поединке с Фрэнсисом Нганну.

Об этом рассказал эксчемпион мира в среднем весе Крис Юбэнк-младший.

«Это происходит на самом деле Как мы к этому пришли Тайсон явно недостаточно подготовлен Я думаю, слишком много времени уделялось съемкам документальных фильмов Netflix, потому что он был ни на что не похож. и иногда доминировать в раундах.По этой причине, я думаю, Фюри заслужил поражение. Важно: Усик: У нас есть контракт на бой с Фьюри Я думаю, что это, разожжет огонь у Тайсона под задницей.»Хорошо, мне нужно собраться с силами, потому что, если я выйду против Усика, как с Нганну , у меня не будет шансов победить». Теперь я думаю, что Фюри, пожалуй, андердог этого боя», — отметил Юнбек.

Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО).Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, победу Нганну – 95-94.