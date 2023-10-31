Бокс
Усик хочет стать президентом Украины
При этом он не готов погружаться в политику Сегодня 18:25 334 0 #Александр Усик
Источник — xsport .ua.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) готов быть президентом Украины, но не политиком.
Об этом заявил сам боксер. .
«В каком-то плане я уже лидер. Но все, что касается политики – не для меня. Единственное, что интересно мне — президентство», — сказал Усик.
Напомним следующий поединок Усик должен провести против Тайсона Фьюри 23 декабря, но дату могут изменить.
Раньше Красюк назвал условие, при котором бой Усик – Фьюри перенесут.