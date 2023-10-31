Усик хочет стать президентом Украины

При этом он не готов погружаться в политику 334 #Александр Усик

Источник — xsport .ua.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) готов быть президентом Украины, но не политиком.

Об этом заявил сам боксер. .

«В каком-то плане я уже лидер. Но все, что касается политики – не для меня. Единственное, что интересно мне — президентство», — сказал Усик.

Напомним следующий поединок Усик должен провести против Тайсона Фьюри 23 декабря, но дату могут изменить.

Раньше Красюк назвал условие, при котором бой Усик – Фьюри перенесут.