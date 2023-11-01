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Бокс

Атлас: Я не могу пойти против Усика

Вчера 22:11 360 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2290e8749d2bf83dc0d2a6df253a70217e.jpg" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри, #Тедди Атлас

Источник: champion.com.ua

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