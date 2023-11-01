Бой Усика с Фьюри перенесли

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фюри и Александром Усиком перенесли на несколько месяцев. 772 Источник — Чемпион.

Бой чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) перенесли на февраль.< /p>

Об этом сообщил Майк Коппинджер в Twitter.

Бой состоится в феврале следующего года. Точная дата противостояния неизвестна, а сам бой пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Саудовская Аравия, сообщают источники ESPN.

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Бой был запланирован на 23 декабря, прежде чем Фьюри одержал гораздо сложнее, чем ожидалось, победу над Фрэнсисом Нганну. После этого боя у Фьюри два рассечения», — написал Коппинджер. Усык должен был бороться за невыполнимую невысокую атмосферу в февраль в Рияде, Saudi Arabia, источники для ESPN. Francis Ngannou Fury suffered two cuts. юри провели битву взглядов после боя Тайсона с Нганну.

Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО) Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.