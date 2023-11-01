Бокс
Фроч: Я не представляю, как Фьюри сейчас выйдет на бой против Усика после этого поражения
Вчера 23:11 377 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/22181dc154e779009391038679866067d7.jpg" /> #Александр Усик, #Тайсон Фьюри
Источник. .uk.
Бывший чемпион Карл Фроч не верит, что бой за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фюри состоится 23 декабря.
Об этом сказал сам Фроч.
«Чем сейчас занимается Фюри? Собирается ли он сразиться с Усиком 23 декабря? Я не представляю, как он сейчас выйдет на этот бой после этого поражения (от Нганну — прим.).
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Я не думаю, что Тайсон Фюри побьется с Усиком 23 декабря. Я считаю, что ему понадобится еще немного времени», — сказал Фроч.
Фюри побывал в нокдауне в бою с Нганну, но победил решением судей. После этого Уоррен сказал, что его бой с Усиком состоится в начале следующего года.