Фьюри: Нганну дал мне лучшее сражение, чем все остальные за последние 10 лет

Тайсон Ф'юри прокомментировал бой против Фрэнсиса Нганну 196 #Тайсон Фьюри, #Франсис Источник — tribuna.com.

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри доволен победой над Фрэнсисом Нганну раздельным решением судей.

Об этом рассказал сам боксер.

«Я Это было не самое лучшее выступление, но я не собираюсь оправдываться.У меня был хороший лагерь.

Нет никого, кого можно было бы обвинить, и никого, кто мог бы что-то сделать. бой.Я должен был подняться с пола, чтобы победить.

Мы не знали, насколько он хорош или плох боксер.У нас не было его видеозаписей, мы никогда не видели, чтобы он выступал как боксер. гораздо неудобнее, чем я думал. Он был хорош в своем деле, поэтому надо отдать ему должное.

Он дал мне лучшее сражение, чем все остальные за последние 10 лет. Это было мое самое тяжелое сражение за последние годы» , — сказал Фьюри.