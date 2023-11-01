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Фьюри: Нганну дал мне лучшее сражение, чем все остальные за последние 10 лет
Тайсон Ф'юри прокомментировал бой против Фрэнсиса Нганну Сегодня 11:30 196 0 #Тайсон Фьюри, #Франсис Источник — tribuna.com.
Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри доволен победой над Фрэнсисом Нганну раздельным решением судей.
Об этом рассказал сам боксер.
«Я Это было не самое лучшее выступление, но я не собираюсь оправдываться.У меня был хороший лагерь.
Нет никого, кого можно было бы обвинить, и никого, кто мог бы что-то сделать. бой.Я должен был подняться с пола, чтобы победить.
Мы не знали, насколько он хорош или плох боксер.У нас не было его видеозаписей, мы никогда не видели, чтобы он выступал как боксер. гораздо неудобнее, чем я думал. Он был хорош в своем деле, поэтому надо отдать ему должное.
Он дал мне лучшее сражение, чем все остальные за последние 10 лет. Это было мое самое тяжелое сражение за последние годы» , — сказал Фьюри.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.