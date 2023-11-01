Гирн: Бой Джошуа против Нганну больше, чем поединок Усик — Фьюри

Промоутер рассказал о возможном бое Джошуа — Нганну 251 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Александр Усик Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — DAZN.

Возможный бой между бывшим чемпионом в сверхтяжелом весе Энтони Джошуа и эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну превзойдет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Об этом заявил промоутер Эдди Гирн.

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«Это масштабно. Я не думаю, что бой Фюри — Усик такой. На мой взгляд, бой Эй Джей против Нганну больше, чем Усик — Фюри. Бой Энтони против Тайсона является спорным , но Фюри имеет контракт на бой с Александром, так что этого даже не может произойти. Я хотел бы, чтобы это сражение произошло. Эй Джей нокаутирует Тайсона», — сказал Гирн.

Напомним, Горн хочет организовать бой Джошуа — Нганну в Африке.

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