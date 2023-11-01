Хргович стал свободным агентом

333 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/2212adaf5093bf303e942cd93cfb6787da.jpg" /> #Филипп Хргович

Источник — Чемпион.

Обязательный претендент на титул IBF в сверхтяжелом весе Филипп Хргович (15-0, 12 KO) стал свободным агентом.

Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль.

Дела Хрговича вел Калле Зауэрланд из Wassermann Boxing, его сопромоутером был Эдди Хирн из Matchroom Boxing.

Титулом IBF в сверхтяжелом весе владеет Александр Усик, который в феврале должен провести бой против Тайсона Фюриюри; .

Победитель этого боя должен будет провести обязательную защиту титула IBF без промежуточных поединков – Сейчас обязательным претендентом является именно Хргович. Раньше Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри.