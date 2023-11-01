Бокс
Команда Усика требует у Фьюри документы о травме
Александр Красюк прокомментировал перенос боя Усик — Фьюри Сегодня 14:10 214 0 Фото — gettyimages #Александр Красюк, #Александр Тайсон Фьюри
Источник — sport.ua.
Команда Александра Усика хочет получить медицинские документы, подтверждающие травму боксера Тайсона Фьюри и невозможность проведения боя за все титулы 23 декабря.
Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк.
«Мы умные люди и все понимаем – травмы случаются. Однако все должно быть сделано правильно. Если он действительно травмирован, то нужны документы, которые это подтвердят. Есть процедура.
Но, может быть, они просто боятся Александра Усика», — сказал он. сказал промоутер Александр Красюк.
Ранее сообщалось, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком перенесли на несколько месяцев.