Бокс
Нганну: Надеюсь, что получу реванш из Фьюри
Сегодня 19:18 200 0 < img Источник: Boxing Scene.
Боец супертяжелого веса Фрэнсис Нганну (0-1) надеется на реванш с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО).
Об этом он рассказал порталу Boxing Scene
«Проснувшись сегодня, просто вспомнил, что я тот самый парень, который победил боксера номер один в мире в тяжелом весе. И что я тот проклят, даже если меня ограбили эти судьи.
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Да, я действительно верю, что выиграл этот бой.Я должен был выступить лучше, но все равно выиграл.Да держать.Я не спускаю с него глаз и надеюсь, что получу реванш.На этот раз все точно будет иначе», — сказал Нганну.
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