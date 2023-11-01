Нганну: Надеюсь, что получу реванш из Фьюри

200 < img Источник: Boxing Scene.

Боец супертяжелого веса Фрэнсис Нганну (0-1) надеется на реванш с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фюри (34-0-1, 24 КО).

Об этом он рассказал порталу Boxing Scene

«Проснувшись сегодня, просто вспомнил, что я тот самый парень, который победил боксера номер один в мире в тяжелом весе. И что я тот проклят, даже если меня ограбили эти судьи.

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Да, я действительно верю, что выиграл этот бой.Я должен был выступить лучше, но все равно выиграл.Да держать.Я не спускаю с него глаз и надеюсь, что получу реванш.На этот раз все точно будет иначе», — сказал Нганну.

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