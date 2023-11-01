WBO может лишить Баумгарднер титула через допинг-тест

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Всемирная боксерская организация прислала письмо абсолютной чемпионке во втором полулегком весе1 KO), которая в июле сдала положительный тест на допинг.

Об этом сообщает Boxing Scene.

В нем отмечается, что она должна в течение 30 дней доказать организации причины не лишать ее пояса. В противном случае, титул могут объявить вакантным.

Если Баумгарднеру не удастся убедить WBO, ей грозит дисквалификация на 2 года от участия в поединках, санкционированных организацией.

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