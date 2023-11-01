Всемирная боксерская организация прислала письмо абсолютной чемпионке во втором полулегком весе1 KO), которая в июле сдала положительный тест на допинг. Об этом сообщает Boxing Scene. В нем отмечается, что она должна в течение 30 дней доказать организации причины не лишать ее пояса. В противном случае, титул могут […]" /> Всемирная боксерская организация прислала письмо абсолютной чемпионке во втором полулегком весе1 KO), которая в июле сдала положительный тест на допинг. Об этом сообщает Boxing Scene. В нем отмечается, что она должна в течение 30 дней доказать организации причины не лишать ее пояса. В противном случае, титул могут […]"> WBO может лишить Баумгарднер титула через допинг-тест
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Бокс

WBO может лишить Баумгарднер титула через допинг-тест

Сегодня 18:36 150 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/228633c1a3ab10217e347dc4cd808ffcf0.jpg" />

Всемирная боксерская организация прислала письмо абсолютной чемпионке во втором полулегком весе1 KO), которая в июле сдала положительный тест на допинг.

Об этом сообщает Boxing Scene.

В нем отмечается, что она должна в течение 30 дней доказать организации причины не лишать ее пояса. В противном случае, титул могут объявить вакантным.

Если Баумгарднеру не удастся убедить WBO, ей грозит дисквалификация на 2 года от участия в поединках, санкционированных организацией.

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Источник: champion.com.ua

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