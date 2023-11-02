Джонсон: Нганну мог бы сразиться с Джошуа или с Уайлдером

Деметриус Джонсон прокомментировал будущее Фрэнсиса Нганну 93

Источник – tribuna.com.

Фрэнсису Нганну после боя против владельца пояса WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) не нужно возвращаться в UFC.

Об этом рассказал бывший чемпион UFC в самому легкому весу Деметриус Джонсон.

«Фрэнсис выиграл бой, и он выглядел совершенно невероятно. Что дальше для Нганну? Не думаю, что снова хочу видеть его в смешанных единоборствах.

Не понимаю, почему PFL не может продвигать своих бойцов в боксе, почему они не занимаются этим?У них есть одна из самых больших звезд, Фрэнсис, только что победивший чемпиона мира в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри.

Я хочу видеть, как Фрэнсис боксирует.Я не хочу видеть, как он занимается смешанными единоборствами.Мы видели, как он побеждал лучших бойцов мира в MMA.Он был чемпионом.

Ему ничего больше делать в этом виде спорта. В боксе большие деньги. Он мог бы сразиться с Энтони Джошуа или с Деонтеем Уайлдером. Для него только открылась вся дверь», – сказал Джонсон.