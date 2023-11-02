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Джонсон: Нганну мог бы сразиться с Джошуа или с Уайлдером
Деметриус Джонсон прокомментировал будущее Фрэнсиса Нганну Сегодня 12:41 93 Фото — Getty Images #Франсис Нганну
Источник – tribuna.com.
Фрэнсису Нганну после боя против владельца пояса WBC Тайсона Фюри (34-0-1, 24 КО) не нужно возвращаться в UFC.
Об этом рассказал бывший чемпион UFC в самому легкому весу Деметриус Джонсон.
«Фрэнсис выиграл бой, и он выглядел совершенно невероятно. Что дальше для Нганну? Не думаю, что снова хочу видеть его в смешанных единоборствах.
Не понимаю, почему PFL не может продвигать своих бойцов в боксе, почему они не занимаются этим?У них есть одна из самых больших звезд, Фрэнсис, только что победивший чемпиона мира в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри.
Я хочу видеть, как Фрэнсис боксирует.Я не хочу видеть, как он занимается смешанными единоборствами.Мы видели, как он побеждал лучших бойцов мира в MMA.Он был чемпионом.
Ему ничего больше делать в этом виде спорта. В боксе большие деньги. Он мог бы сразиться с Энтони Джошуа или с Деонтеем Уайлдером. Для него только открылась вся дверь», – сказал Джонсон.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО) . Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.