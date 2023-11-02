Бокс
Гирн хочет устроить бой Джошуа — Фьюри
Эдди Гирн прокомментировал бой Джошуа — Ф'юри Сегодня 14:10 159 0 #Эдди Гирн, #Энтони Джо Источник
Источник — Чемпион.
Чемпиону WBC в сверхтяжелом весе Тайсону Фьюри необходимо подраться против Энтони Джошуа.
Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гирн.
«Я говорю вам, и я говорю всем своим сердцем, а теперь еще и мозгом: Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри в любой день недели, он нокаутирует его, что у того искры посыпятся.
Мы все все видели в субботу вечером, мы знаем слабые места: это (указывает на голову) и это (указывает на подбородок) уже не те, что были раньше.
Устройте бой Эй Джея против Фьюри. Эй Джея, он не может уйти из бокса, не подравшись с Энтони Джошуа.(Обращаясь к Фюри) Но он сделает всю работу за тебя, потому что отправит тебя на покой, я тебе это обещаю», — отметил Гирн.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО). Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.