Гирн хочет устроить бой Джошуа — Фьюри

Эдди Гирн прокомментировал бой Джошуа — Ф'юри 159 #Эдди Гирн, #Энтони Джо Источник

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Чемпиону WBC в сверхтяжелом весе Тайсону Фьюри необходимо подраться против Энтони Джошуа.

Об этом рассказал промоутер британца Эдди Гирн.

«Я говорю вам, и я говорю всем своим сердцем, а теперь еще и мозгом: Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри в любой день недели, он нокаутирует его, что у того искры посыпятся.

Мы все все видели в субботу вечером, мы знаем слабые места: это (указывает на голову) и это (указывает на подбородок) уже не те, что были раньше.

Устройте бой Эй Джея против Фьюри. Эй Джея, он не может уйти из бокса, не подравшись с Энтони Джошуа.(Обращаясь к Фюри) Но он сделает всю работу за тебя, потому что отправит тебя на покой, я тебе это обещаю», — отметил Гирн.