Кормье: Думаю, что Фьюри выиграл бой против Нганну со счетом 95-94

Даниэль Кормье прокомментировал победу чемпиона WBC Тайсона Фьюри над эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Фото — Getty #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — mmajunkie.usatoday.com.

Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выиграл бой у эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Об этом рассказал бывший чемпион UFC Даниэль Корм.

«Думаю, что Тайсон Фьюри выиграл бой со счетом 95:94. Мы все думали, что Фрэнсис Нганну совершил ошибку, когда ушел из UFC и отказался от гарантированных денег Когда он получил этот бой, то закрыл рот многим.

Итак теперь для Фрэнсиса Нганну открыт мир возможностей.Итак, что он сделает дальше?Действительно ли он пойдет в PFL, когда мог бы сразиться с другими большими сверхтяжеловесы по всему миру?

Он мог бы сразиться с Деонтеем Уайлдером, и никто бы и глазом не моргнул.Он мог бы встретиться с кем-то из тех ребят, с которыми сражался Тайсон Фюри – Диллиан Уайт является одним из них», — сказал Корм.