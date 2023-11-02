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Кормье: Думаю, что Фьюри выиграл бой против Нганну со счетом 95-94
Даниэль Кормье прокомментировал победу чемпиона WBC Тайсона Фьюри над эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. Сегодня 11:25 0 Фото — Getty #Тайсон Фьюри, #Франсис Нганну
Источник — mmajunkie.usatoday.com.
Чемпион мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) выиграл бой у эксчемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Об этом рассказал бывший чемпион UFC Даниэль Корм.
«Думаю, что Тайсон Фьюри выиграл бой со счетом 95:94. Мы все думали, что Фрэнсис Нганну совершил ошибку, когда ушел из UFC и отказался от гарантированных денег Когда он получил этот бой, то закрыл рот многим.
Итак теперь для Фрэнсиса Нганну открыт мир возможностей.Итак, что он сделает дальше?Действительно ли он пойдет в PFL, когда мог бы сразиться с другими большими сверхтяжеловесы по всему миру?
Он мог бы сразиться с Деонтеем Уайлдером, и никто бы и глазом не моргнул.Он мог бы встретиться с кем-то из тех ребят, с которыми сражался Тайсон Фюри – Диллиан Уайт является одним из них», — сказал Корм.
Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну ( 0-1,0 КО). Поединок прошел всю дистанцию в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94.