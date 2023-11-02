Нганну: Конор был прав – мне нужно было бить Фьюри по ногам

Фрэнсис Нганну прокомментировал бой против Тайсона Фьюри 188 Фото — Getty Images #Тайсон Фьюри

Источник – Чемпион.

Эксчемпион UFC Фрэнсис Нганну отреагировал на совет, который ему дал боец ​​ММА Конор Мак-Грегор перед боем с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фюри.

Об этом рассказал сам боец ​​в Twitter.

«Конор был прав. Мне нужно было бить его по ногам. Не могу поверить, что он ударил меня локтем», – написал Нганну.

Напомним, чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) одержал победу в бою с эксчемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (0-1, 0 КО) . Поединок прошел всю дистанцию ​​в 10 раундов и завершился раздельным решением судей — 96-93 и 95-94 в его пользу Фьюри, один судья отдал победу Нганну — 95-94. Ранее сообщалось, что Нганну хочет получить реванш из Фюри.