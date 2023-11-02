Бокс
Нганну попал в рейтинг бойцов супертяжелого веса по версии BoxRec
Бывший чемпион UFC занимает 590-е место Вчера 23:09 209 0 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Александр Усик Фьюри, #Франсис Нганну
Источник — BoxRec.
Фрэнсис Нганну (0-1) попал в рейтинг бойцов супертяжелого веса.
Об этом сообщает BoxRec.
Он занимает 590 место. Возглавляет рейтинг Александр Усик. Также в топ-3 входят Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.
Поединок Нганну с Тайсоном был официально санкционирован Боксерским советом Британии (BBBofC) как профессиональный бой.
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