Нганну попал в рейтинг бойцов супертяжелого веса по версии BoxRec

Бывший чемпион UFC занимает 590-е место 209 Фото: Getty Images #Энтони Джошуа, #Александр Усик Фьюри, #Франсис Нганну

Источник — BoxRec.

Фрэнсис Нганну (0-1) попал в рейтинг бойцов супертяжелого веса.

Об этом сообщает BoxRec.

Он занимает 590 место. Возглавляет рейтинг Александр Усик. Также в топ-3 входят Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Поединок Нганну с Тайсоном был официально санкционирован Боксерским советом Британии (BBBofC) как профессиональный бой.

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